جيجز: لهذا السبب جمهور مانشستر يونايتد سيحب جيمس

لماذا يرى جيجز نجاح دانيال جيمس في مانشستر يونايتد؟

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أكد ريان جيجز، المدير الفني لمنتخب ويلز، أنّ دانيال جيمس يمتلك المقومات للنجاح مع مانشستر يونايتد وإرضاء الجمهور.

جيمس انضم إلى صفوف الشياطين الحمر في الصيف وسجل هدفين.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية: "جيمس يمتلك كل المقومات التي تجعله محبوبًا في مسرح الأحلام، فالجمهور هناك يفضل دائمًا الأجنحة السريعة القادرة على التسجيل".

وتابع: "إنّه في النادي الأفضل بالنسبة لإمكانياته ويعمل تحت قيادة مدرب (أوليه جونار سولشار) مميز للغاية،وسوف يتطور كثيرًا معه".

أكثر من تُوج بالألقاب مع مانشستر يونايتد أشار إلى أنّه سعيد بالمستوى الذي قدمه صاحب الـ 21 عامًا في مشاركاته الأولى على مسرح الأحلام.

واختتم: "ما يميز جيمس أنّه يعرف إمكانياته ويحاول استغلالها بأفضل طريقة ممكنة دون مبالغات أو تهور. أتوقع أن يقدم الكثير مع مانشستر يونايتد".

ويتواجد جيمس مع المنتخب الويلزي ويستعد لمواجهة أذربيجان مساء اليوم، الجمعة، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.