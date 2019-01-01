جيجز: سولشار سيئ الحظ بوجوده في زمن جوارديولا وكلوب

دافع رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد عن زميله السابق والمدرب الحالي للنادي أولي جونار سولشار، معتبراً إياه قد ظلم بوجوده في تلك الحقبة.

وقال جيجز:"إنه عمل صعب للغاية في الوقت الحالي، ما قدمه مانشستر يونايتد في آخر أربعة أو خمسة أعوام هو خليط بين سير أليكس فيرجسون وديفيد مويس ولويس فان خال وجوزيه مورينيو".

وأضاف:"أولي يحاول أن يعيد مانشستر يونايتد إلى ما اعتاد عليه، باختيار لاعبين صغار يملكون الرغبة مثل دانييل جيمس وآرون وان بيساكا وهاري ماجواير".

وأوضح:"إنه سيئ الحظ بوجوده في نفس الحقبة مع يورجن كلوب (مدرب ليفربول) وبيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي)".

وتابع:"كلوب في عامه الرابع مع ليفربول، بيب أسس مانشستر سيتي خلال هذا الوقت، ماوريسيو بوتشيتينو أيضاً قضى 6 سنوات مع توتنهام".

واختتم:"أولي يجب أن يحصل على الوقت أيضاً. يحتاج لهذا الوقت لتطبيع الفريق على ما يريد اللعب به".

يذكر أن جيجز اعتزل في صيف 2014، بعد أن تولى قيادة مانشتر يونايتد كلاعب ومدرب في المباريات الأخيرة من الموسم خلفاً لديفيد مويس عقب إقالته.