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جيجز: المركز الرابع لمانشستر يونايتد لم يعد حلمًا

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Clive Rose
تعرف على تصريحات جيجز حول تطور مانشستر يونايتد مع سولشار

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، أنّ الفريق تطور كثيرًا مع أوليه جونار سولشار وأصبح قادرًا على إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار.

سولشار تولى تدريب مانشستر يونايتد بعد الهزيمة من ليفربول في الجولة 17 من البريميرليج.

وحقق الشياطين الحمر 5 انتصارات متتالية مع سولشار في البريميرليج بجانب الفوز على ريدينج في كأس الاتحاد.

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وقال جيجز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أعتقد أنّ وصول مانشستر يونايتد لأن يكون بين الأربعة الكبار أمر طبيعي للغاية في ظل المستوى الحالي".

وتابع: "أرسنال سوف يصطدم بتشيلسي بينما مانشستر يلعب ضد برايتون وقد نستفيد من نتيجة ديربي لندن".

مانشستر يونايتد يمتلك 41 نقطة بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الخامس.

وواصل: "أنا لست مندهشًا مما قدمه سولشار، نعم حقق نجاحًا مذهلًا ولكن النتائج الأخيرة من المفترض أن تكون متوقعة. فقط مباراتي توتنهام ونيوكاسل يونايتد هما الأصعب".

واختتم: "لا أقلل مما قدمه أوليه بل النتائج مذهلة وكنت معجب بمستوى الفريق في الشوط الأول وتألق ديفيد دي خيا. نحتاج لهذه الأمور لتحقيق الانتصارات".

ويعد سولشار أول مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد الذي يحقق الانتصار في أول 6 مباريات له.

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