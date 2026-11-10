تهديد جديد لإنفانتينو.. رئيس "فيفا" يواجه خطر المثول أمام الكونجرس الأمريكي!

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حلقة جديدة من جدل رئيس "فيفا"..

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قد يواجه جياني إنفانتينو قريبًا، مشاكل كبيرة في الولايات المتحدة؛ حيث يتعرض رئيس "فيفا" لانتقادات شديدة بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعديد من القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويريد "الكونجرس الأمريكي" مزيدًا من الوضوح، ولا يستبعد استدعاء إنفانتينو للإجابة على الأسئلة في شهر يناير؛ وبذلك.. يهدد التحقيق بأن يصبح أكثر جدية، بالنسبة لرئيس "فيفا".

ووفقًا لصحيفة "ذا تيليجراف" البريطانية، التي تستند إلى مصادر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يتلقى إنفانتينو قريبًا استدعاءً رسميًا للمثول أمام الكونجرس؛ كما قد يُجبر على تسليم وثائق مهمة ومعلومات أخرى.

وحقق الديمقراطيون الأسبوع الماضي انتصارًا كبيرًا في الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة. وبذلك، سيستعيدون الأغلبية في مجلس النواب اعتبارًا من يناير. وهذه أخبار سيئة لإنفانتينو، لأن ذلك يمنح الديمقراطيين مزيدًا من الفرص لاستجوابه. ويأتي ذلك في وقت حساس: حيث يأمل السويسري في إعادة انتخابه رئيسًا للفيفا في مارس.

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وكانت لجنة العدل في مجلس النواب، قد بدأت بالفعل في يوليو الماضي، تحقيقًا في العلاقات بين إنفانتينو وترامب.

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ووفقًا لعدة مصادر للصحيفة البريطانية الشهيرة، يركز النائب الديمقراطي جيمي راسكين الآن أيضًا على قضايا أخرى مثيرة للانتباه، تتعلق برئيس "فيفا".

قضية مثيرة للجدل حول المساعدة المنزلية

يدور جزء مهم من التحقيق حول ما كشفت عنه صحيفة "ذا تيليجراف" الأسبوع الماضي؛ يُزعم أن إنفانتينو طلب من كارلوس كورديرو، الذي يُعتبر أهم جهة اتصال له داخل الدائرة المحيطة بترامب، مساعدته في ترتيب تصريح عمل لمساعدة منزلية في منزله الفاخر في ميامي. وينفي "فيفا" حدوث أي مخالفة.

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ويريد منتقدو إنفانتينو إجراء تحقيق شامل في هذه القضية. فهم يريدون معرفة ما إذا كان قد تم انتهاك أي قواعد، على سبيل المثال من خلال استخدام أموال من مؤسسة غير ربحية أو موارد من الفيفا لأغراض شخصية.

كما تم إخطار السلطات الضريبية بالأمر. وتشير الوثائق إلى أن المرأة كانت مدرجة في كشوف رواتب الفيفا، في حين كانت تعمل كخادمة منزلية في منزل إنفانتينو.

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وتصر الفيفا على أن إنفانتينو كان دائمًا يتحمل تكاليف طاقمه المنزلي بنفسه. وأصدرت الفيفا بيانًا جاء فيه: "الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة لرئيس الفيفا هي أمور خاصة. ولإزالة أي شك، نؤكد أنه يتحمل تكاليف طاقمه المنزلي شخصيًا".

بالإضافة إلى ذلك، تنفي الفيفا جميع الاتهامات المتعلقة باحتمال وجود انتهاكات في ظروف عمل السيدة. وتقول صحيفة "ذا تيليجراف" إنها تعرف هويتها.

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وإمكانية استدعاء عائلة كوشنر أيضًا

كان إنفانتينو يتعرض لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب علاقاته الوثيقة مع ترامب ودائرته المقربة. فقد يُزعم أنه أجرى محادثات خلف أبواب مغلقة حول بيع جزء من حقوق كأس العالم إلى شركة يملكها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر ترامب.

ووفقًا لأحد المصادر، من المحتمل جدًّا أن يُستدعى أفراد من عائلة كوشنر أيضًا في يناير للإجابة على الأسئلة. أما ترامب نفسه، فلن يُطلب منه المثول أمام الكونغرس في الوقت الحالي.

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وبفضل فوز الديمقراطيين في الانتخابات، فإن جيمي راسكين لديه فرصة جيدة لتولي رئاسة لجنة العدل في يناير. وسيحظى في هذا المنصب بصلاحيات أوسع. فسيكون بإمكانه، على سبيل المثال، استدعاء إنفانتينو رسمياً للإدلاء بشهادته وإلزامه بتسليم الوثائق المطلوبة.

وقد بدأ راسكين التحقيق بسبب مخاوف بشأن الروابط المالية بين الفيفا والرئيس الأمريكي ومقربيه. وحتى الآن، لم يحصل بعد على جميع المعلومات التي طلبها. وتشمل هذه المعلومات، من بين أمور أخرى، الرسائل وغيرها من الاتصالات بين الفيفا وترامب، وإدارته، ومنظمة ترامب، وهي الشركة العائلية للرئيس.

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في 26 يوليو، أرسل راسكين بالفعل رسالة إلى إنفانتينو للإعلان عن التحقيق. واتهم فيها الفيفا بشن "حملة مستمرة" لكسب رضا ترامب.

وفي سبتمبر، وجه أعضاء اللجنة انتقادات جديدة لموقف إنفانتينو. ووفقًا لهم، لم يتعاون بشكل كافٍ مع التحقيق. ووُصفت ردة فعله بأنها «مخيبة للآمال وغير كافية». ونظرًا لعدم إرسال أي استدعاء رسمي في ذلك الوقت، لم يكن بالإمكان اتخاذ إجراءات جنائية ضد إنفانتينو لتجاهله الطلبات.

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كما لعبت العلاقة بين إنفانتينو وترامب دوراً كبيراً خلال الفترة التي سبقت كأس العالم الصيف الماضي. فعلى سبيل المثال، تعرض رئيس الفيفا لانتقادات شديدة بعد أن منح الرئيس الأمريكي جائزة الفيفا للسلام الأولى من نوعها.

وأبلغ مصدر داخل اللجنة صحيفة "ذا تيليجراف" يوم الثلاثاء أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد. لكن يتم النظر بجدية في جميع الاحتمالات لتوسيع نطاق التحقيق في الفيفا وإنفانتينو.

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وقال المصدر: "لا تزال لدينا تساؤلات جدية حول طريقة عمل الفيفا والمدفوعات المتعلقة بكأس العالم. علاوة على ذلك، لم نتلقَ بعد معلومات كافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم. جميع الاحتمالات مفتوحة لإجراء مزيد من التحقيقات، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن".

استقالة مسؤول رفيع المستوى في الفيفا تثير تساؤلات أيضًا

يأتي التوسيع المحتمل للتحقيق بعد أيام قليلة من إعلان إميليو غارسيا سيلفيرو، كبير المسؤولين القانونيين في الفيفا، عن استقالته. وقد عمل سيلفيرو لمدة ثماني سنوات تحت قيادة إنفانتينو.

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كان غارسيا سيلفيرو مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن الشؤون التأديبية خلال البطولات، وقواعد سوق الانتقالات، والنزاعات التعاقدية الدولية. وبذلك، فهو شخصية مهمة قد يرغب راسكين في الاستماع إليها خلال التحقيق.

وفي الوقت نفسه، يؤكد "فيفا" أن المحادثات مع اللجنة الأمريكية تسير على ما يرام، وأن الاتحاد مستعد للإجابة على أي أسئلة أخرى.

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"أجرى فيفا محادثات جيدة مع أعضاء اللجنة وستواصل القيام بذلك. لم نتلق أي مؤشر على عدم رضاهم عن تعاوننا. ونحن نتطلع إلى الرد على أي أسئلة أخرى قد تُطرح"، حسبما صرح الاتحاد.