بوفون: لست بائعة هوى حتى أنتقل لباريس من أجل الأموال

بوفون يرد على اتهامه بالانتقال لباريس سان جيرمان من أجل الأموال ويؤكد أنه يحب الحياة في باريس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رفض جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الاتهامات الموجهة له بأنه انضم لصفوف الفريق الباريسي فقط من أجل الأموال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نجم يوفنتوس السابق وأكد خلالها أنه سعيد بتواجده في صفوف النادي الباريسي، وأن وصول عرضًا من باريس له بعد إنهاء مشواره مع يوفنتوس كان فخرًا بالنسبة له.

ورد بوفون عند سؤاله عمن يتهمه بالانضمام لباريس سان جيرمان من أجل الأموال وقال: "هناك دومًا من يحقد، هذا طبع إنساني".

برشلونة يوضح حقيقة الاتفاق مع رابيو

وأضاف: "قاعدتي الأولى ألا أترك الأخرون يحكمون علي، إذا ما كنت أريد الأموال لكنت فعلت ذلك منذ زمنًا بعيدًا قبل ذلك بمدة طويلة".

وأكمل: "الأموال مهمة فهي تعني حياة أفضل لكنني غير قابل للرشوة، لا يمكن أبدًا أن تكون أفكاري ومبادئي قابلة للبيع كبائعة الهوى".

تحليل| مانشستر يونايتد وبورنموث.. ناقوس على هامش الاحتفالية

واختتم تصريحاته: "أنا فخور للغاية بتواجدي هنا، لأن تلقي عرضًا من الفريق يعني الكثير بالنسبة لي ويمنحني الكثير من الرضا عن النفس، دومًا كنت أقدم أفضل ما لدي".

جدير بالذكر أن انتقال بوفون لباريس سان جيرمان جاء مجانيًا بعد أن انتهى تعاقد النجم الإيطالي الكبير مع فريقه يوفنتوس.