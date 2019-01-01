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الدوري الإنجليزي الممتاز

زولا: نحتاج المزيد من هازارد في تشيلسي

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جيانفرانكو زولا المدرب المساعد في جهاز مواطنه الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي يؤكد على حاجة الفريق للمزيد من العمل من قبل إيدن هازارد.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد جيانفرانكو زولا نجم فريق تشيلسي المعتزل والمدرب المساعد في الجهاز الفني الخاص بالإيطالي ماوريزيو ساري على حاجة الفريق للمزيد من الجهود من قبل إيدن هازارد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن الفريق يحتاج أحيانًا لوجود هازارد في الدفاع ومشاركته في الضغط على المنافس.

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وقال زولا: "لقد كنت أشبه إيدن هازارد كثيرًا، لاعب إيجابي للغاية وأحببت التحرك بكثرة في الملعب وإيجاد الإمكان التي أستطيع استلام الكرة فيها للالتفاف وصنع بعض الأضرار بالمنافس."

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وأضاف: "أتفهم ما يمر به للغاية، علينا أن نمنحه ما يريد وفي نفس الوقت نحصل على توازن هجومي ودفاعي في الفريق، خاصة على المستوى الدفاعي".

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وأكمل: "أعلم أن ما يقدمه في الوقت الحالي ليس أفضل ما لديه، أنا أتفق معه في عدة أمور، لكن علينا أن نجد أرض مشتركة لنقف عليها ليستفيد الفريق من تواجده ويحصل هو على ما يريده".

واختتم تصريحاته: "لا نحتاج لهازارد أن يسجل الأهداف فقط، هناك أوقات نريد فيها أن نرى الجميع يدافع، وأن الفريق بأكمله يقوم بالضغط على الخصم".

 

 

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