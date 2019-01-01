جيامباولو يوضح فوضى باكيتا وقيمة تشالهان أوجلو

أبرز ما قاله ماركو جيامباولو بعد فوز ميلان على هيلاس فيرونا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب ماركو جيامباولو المدير الفني لنادي ميلان عن سعادته بالانتصار على هيلاس فيرونا والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك على الرغم من وجود بعض المشاكل.

وحقق ميلان انتصارًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا بهدف مقابل لا شيء في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، أشاد جيامباولو بلاعبي الفريق كما طالب بإصلاح المشاكل الموجودة في أسرع وقت من أجل أن يكون الفريق قادرًا على المنافسة وجمع النقاط.

وأضاف: "لدينا مباراة قادمة في الأسبوع المقبل أمام إنتر، الديربي له قيمته وهي أكبر من كونها 3 نقاط، من الجيد الفوز في المباراة التي قبله حتى نستعد له بشكل جيد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وتابع: "باكيتا جيد ولكنه يحتاج التخلص من بعض الفوضى التي يصنعها، وتشالهان أوجلو يعطي التوازن المفقود بدونه، ومن العصب الاستغناء عنه لهذا السبب تحديدًا"

وأردف: "سعيد لعودة بيونتيك للتسجيل، لقد كان في حاجة لاستعادة تسجيل الأهداف بعدما ظل فترة طويلة يعاني من العقم الذي أثار حوله الشكوك"

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يذكر أن ميلان قد حقق 6 نقاط من أصل أول 9 ممكنة بتحقيقه لخسارة وفوزين، قبل الاختبار الحقيقي الأول أمام إنتر الأسبوع المقبل.