جيامباولو: ميلان قدم أفضل أداء له منذ بداية الموسم أمام تورينو

ميلان خسر من تورينو بهدفين لهدف

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى ماركو جيامباولو، المدير الفني لنادي ميلان أن فريقه قدم اليوم أفضل أداء له طيلة الموسم أمام تورينو بالرغم من الهزيمة.

وخسر ميلان من تورينو بهدفين لهدف، في المباراة الأخيرة بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

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وقال جيامباولو في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد سيطرنا على المباراة، لم نتمكن فقط من إنهائها لصالحنا، تغيرت المباراة في أربع دقائق فقط".

وواصل: "أتيحت لنا فرص للتسجيل، لقد كان أفضل أداء لفريقنا هذا الموسم، إن الأمر محبط بالنسبة لي لأن الفريق يعمل بجهد، كانت هزيمة غير مستحقة".

وتابع: "فريقنا لديه مجموعة رائعة من اللاعبين، أنا مقتنع بأن الفريق بإمكانه الظهور بشكل أفضل سنستمر على مسارنا الصحيح".

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وأردف: "بالفعل نحن مازلنا نرتكب بعض الأخطاء، ربما لأننا نحاول أن نكون متعجلين للغاية، هذا الفريق يجب أن يحسن من طريقة إنهائه للهجمات".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث عشر من جدول الدوري، برصيد ست نقاط.