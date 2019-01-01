جيامباولو: لن أقدم استقالتي والفريق كان سيئًا

المدير الفني لفريق ميلان يؤكد أن فريقه كان في أسوأ أحواله أمام نظيره فيورنتينا بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإيطالي ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق ميلان عن خيبة أمله عقب مباراة فريقه اليوم أمام نظيره فيورنتينا ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها جيامباولو وأكد خلالها أن الفريق كان في أسوأ أحواله خلال مواجهة اليوم.

وقال جيامباولو: "الفريق كان سيئًا للغاية من الناحية الذهنية، منذ ثلاثة أيام فقط قدمنا لقاء ممتاز لكن اليوم واجهتنا الكثير من الصعوبات".

وأضاف: "تدريب أي فريق أمر صعب للغاية لكن كل الفرق لديها مشكلات ونحن نعمل على حلها، وميلان فريق كبير".

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"كان علينا أن نفوز اليوم لكن الفريق لم يكن جيدًا على عدة مستويات منها البدنية والفردية، لم يكن هناك الحس اللازم من أجل تحقيق أداء أو نتيجة طيبة".

ورد على سؤال لأليساندرو ألتوبيلي حول إذا ما كان سيقدم استقالته مثلما فعل من قبل في إمبولي وقال: "لم أقدم استقالتي هناك هم من أقالوني".

وأكمل: "الفريق يملك بعض الشباب الذين يملكون حركات مهارية لكن مثل تلك الأمور تأخذك لمدى معين بعد ذلك لا تساعد كثيرًا، علينا أن نظهر شخصيتنا كفريق".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بخسارة ميلان بثلاثة أهداف لهدف وحيد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.