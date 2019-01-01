جيامباولو: لسنا سعداء ووضعنا هزيمة الديربي خلفنا

ماركو جيامباولو المدير الفني لنادي ميلان يؤكد أن فريقه استفاق من هزيمة الديربي ضد إنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان الإيطالي أنه غير سعيد بالوضع الحالي الذي يتواجد فيه فريقه عقب مباراة إنتر في الدوري السبت الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيامباولو وأكد خلالها أن الفريق لديه الكثير ليقدمه وعمل هام عليهم إتمامه قبل التفكير في المنافسة.

وقال جيامباولو: "أنا أعرف تحديدًا أين نقف اليوم، لدينا الكثير من الأمور التي يجب علينا أن نقوم بتحسينها ولسنا سعداء في الوقت الحالي".

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وأضاف: "أعرف المشاكل التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي، لكننا كذلك نعمل على حل تلك الأمور في أسرع وقت ممكن".

وأكمل عن الديربي: "كان هناك إحباط كبير بسبب الخسارة لكن من واجبنا أن ننظر قدمًا ونبدأ من جديد لنصلح الأمور هذا هو الأمر الأهم الفريق يعمل بشكل جيد ووضع النتيجة جانبًا بالفعل".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد تعرض للهزيمة بهدفين نظيفين أمام إنتر في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمام نظيره إنتر.