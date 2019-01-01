جيامباولو: سوسو يبد مستعدًا للموت من أجل ميلان

تصريحات جيامباولو بعد مباراة مانشستر يونايتد الودية

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قال ماركو جيامباولو المدير الفني لنادي ميلان إنه يحب سوسو كثيرًا ويرى فيه نموذجًا للتضحية والاستعداد للموت من أجل ميلان.

وكان الروسونيري قد تعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، في مباراة ودية حسمها الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

وخلال المباراة، تألق الجناح الإسباني سوسو بشكل لافت للانتباه، وسجل هدف ميلان الأول وكان أحد أبرز نجوم المباراة.

وعقب اللقاء، أشاد ماركو جيامباولو المدير الفني للروسونيري بأداء جميع لاعبي الفريق ولكنه خص على وجه التحديد سوسو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وقال جيامباولو: "سوسو لاعب مميز ولديه لمسة رائعة وفريدة بين اللاعبين الذين يلعبون في مركزه حول العالم ليس فقط في إيطاليا"

وأضاف: "أحب سوسو كثيرًا واللاعبين الذين يشبهونه، من يمتلكون موهبة كبيرة ويستعدون للتضحية والموت من أجل الفريق، هذا ما أراه في اللاعب"

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يذكر أن جيامباولو قد تولى تدريب ميلان بداية من يونيو الماضي خلفًا لجينارو جاتوزو بعد تجربة ناجحة له مع سامبدوريا.