جيامباولو: سنرى ما إذا كنا نحاول دفع اللاعبين لما يعاكس طبيعتهم

مدرب ميلان يقلل من آثار الهزيمة الأولى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب ماركو جيامباولو مدرب ميلان بعدم الاستعجال في إصدار الأحكام عقب الخسارة أمام أودينيزي الليلة.

وقال جيامباولو لسكاي سبورت إيطاليا:"بعيداً عن النتيجة لأن الخسارة دائماً سيئة، لم تمنحنا المباراة الكثير من المؤشرات الإيجابية".

وأضاف:"يمكنك قراءة ما يفعله الفريق بشكل جيد أو سيئ عادة، أنا أنظر لما وراء النتيجة وسأحاول تحليل الأمر بشكل أعمق".

وأوضح:"هناك الكثير من الأشياء بحاجة للتفكير، الاستحواذ بحاجة للتطور نحو مزيد من التحركات الهجومية، ولكنه ليس خطأنا فقط، لأن أودينيزي يملك صفات قوية على الناحية الدفاعية يجعل اللعب ضده أمراً صعباً".

وتابع:"أنا أفكر بشأن المباراة وبشأن قدرات اللاعبين على تطوير ما أريد رؤيته، أو ما إذا كان الأمر أني أحاول جعلهم يفعلون شيئاً عكس طبيعتهم".

يذكر أنها كانت المباراة الرسمية الأولى لجيامباولو، والتي انتهت بخسارة بهدف نظيف في الأسبوع الأول للدوري الإيطالي.