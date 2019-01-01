جيامباولو بعد تخطي فيرونا: ما زلنا بحاجة للتحسن

مدرب ميلان يرفض إطلاق الوعود قبل ديربي المدينة

رفض مدرب ميلان ماركو ماركو جيامباولو المبالغة في ردة فعله، بعد تحقيق الفوز الثاني في الدوري الإيطالي، والذي جاء على حساب فيرونا بهدف نظيف في مباراة الأحد.

وأصر المدرب الجديد على أن فريقه ما زال بحاجة لمزيد من التحسن، خصوصًا على مستوى اللعب الفردي، لتُطبق أفكاره بشكل صحيح على أرض الملعب، مكررًا ما ذكره من قبل، بأنه ما زال بحاجة لبعض الوقت، لتسير الأمور كما يُخطط لها.

وبعد الانتصار الثاني على التوالي، قال جيامباولو لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "الفريق يعمل بجد ومن حين لآخر نجد التوازن المطلوب، وأعلم جيدًا أن لدينا نقاط قوة وضعف، لكني أعمل على تحسين الأفراد والفريق".

وأضاف "كل لاعب لديه نقاط قوة وضعف. لا يوجد لاعب مثالي، وبالنسبة لي، أحب الجهد والعاطفة في اللعب، ثم بعد ذلك ربما تحدث أخطاء".

وتابع حديثه بالرد على سؤال حول أداء فريقه في هذه المباراة بالتحديد "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وكان من الصعب أن ينهار الفريق الذي يلعب بعشرة لاعبين في الثلث الأخير، إن فيرونا لعب بطريقة دفاعية، ونحن كنا نحاول الضغط عليهم باستمرار".

فاتي.. سلاح جديد يحصل عليه فالفيردي لمواجهة خصومه 👊 pic.twitter.com/m7Z5Hab8WL — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

واعترف "لم ننفذ ذلك بشكل مثالي، وهذا لأن هناك الكثير من العمل ينبغي علينا القيام به وتحسينه، لكن الانتصار سيساعدنا على المضي قدمًا، ديربي الإنتر الأسبوع المقبل؟ لن أبالغ في الوعود. ما أعرفه وأكرره أننا بحاجة إلى التحسن، ولدينا مشكلات يتعين علينا التعامل معها".