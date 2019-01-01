جيامباولو: استحقينا خسارة الديربي ولكننا نتحسن

أبرز تصريحات ماركو جيامباولو عقب خسارة ميلان أمام إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ماركو جيامباولو إن الخسارة في ديربي ميلانو جاءت أمام فريق قوي جدًا، مؤكدًا أن فريقه تحسن عن المباريات السابقة.

وخسر ميلان في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي أمام جاره إنتر بهدفين مقابل لا شيء في ديربي الغضب الأول هذا الموسم.

وحول خسارة ميلان أمام إنتر قال ماركو جيامباولو قال: "الميلان مباراة فقيرة للغاية، لم نبدأ جيدًا ولكننا كنا جيدين إلى حد ما في الشوط الأول"

وأضاف: "لعبنا أمام فريق في نسق تصاعدي، إنتر قوي للغاية وفرض سيطرته على المباراة ونجح في حصد النقاط الثلاثة في النهاية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

وتابع: "علينا أن نقبل الهزيمة ونحللها ونستفيد مما حدث في المباريات المقبلة، يجب أن نتعلم من كل الأخطاء التي نرتكبها"

وحول التحسن في صفوف الفريق قال: "كنا أفضل في هذه المباريات من المباريات السابقة، ويجب أن نواصل التحسن، فقط لعبنا اليوم أمام فريق قوي كما قلت من قبل"

وحول سوق الانتقالات واللاعبين الجدد قال: "اليوم لعب أحد اللاعبين الجدد وهو لياو، وقمت بإشراك ثيو هيرنانديز، بالنسبة لي سأشرك كل لاعب في الوقت الذي يحتاجه الفريق"

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يذكر أن ميلان قد تلقى خسارتين في المباريات الأربعة الأولى التي خاضها حتى الآن في الدوري الإيطالي.