جويدي يناقش إقالته من الأهلي ويطلب بديلًا لعبد الله السعيد

إدارة الأهلي يجدد الثقة في الأرجنتيني بابلو جويدي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني لفريق أهلي جدة، على مناقشة مسألة إقالته من تدريب الفريق خلال الاجتماع الذي عقده مع إدارة ناديه.

وكانت بعض التقارير إعلامية، قد تحدثت عن اقتراب إقالة جويدي بعد خسارة مباراة الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جويدي نقل كل ما يشاع في وسائل الإعلام خلال الاجتماع معه، ولكن إدارة الأهلي جددت الثقة فيه وأكدت له أنه مستمر في الفريق ولا نية لابتعاده.

📢بيليتش يقرر الابقاء علي رومارينيو وفيلانويفا وكريم الأحمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية. pic.twitter.com/G32ZSi5vXW — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 23, 2018

وطالب جويدي خلال الاجتماع مع إدارة الأهلي، التعاقد مع مدافع محلي متميز، بالإضافة إلى إبعاد المدافع الإسباني ألكسيس روانا، وتدعيم الفريق بلاعب وسط أو جناح.

المدير الفني للأهلي طلب من إدارته صانع ألعاب، سيكون بديلًا للمصري عبد الله السعيد أو الإسباني خورادو.