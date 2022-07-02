جوهرة إيطاليا يعلنها صريحة: أحلم باللعب لبرشلونة.. وليونيل ميسي قدوتي

أخبار سعيدة للنادي الكتالوني.. هل يتحرك لابورتا؟

أفصح موهبة منتخب إيطاليا المذهل ويلفريد جنونتو عن النادي الذي يرغب في اللعب له في المستقبل، مختارًا ناديًا يطمح في حمل قمصانه بشكل خاص.

جنونتو البالغ من العمر 18 عامًا والذي حصد فرصة مع منتخب إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية مع روبيرتو مانشيني وتشبث بها وأثبت جدارة كبيرة، يلعب في نادي إف سي زيوريخ السويسري.

وقال جنونتو في تصريحات لـ "سبورت ويك" إنه يرغب في تمثيل برشلونة يومًا ما.

وقال جنونتو: "حلمي أن ألعب لبرشلونة، ميسي هو قدوتي، حتى الآن وهو لاعب لباريس سن جيرمان، لقد مر بالعديد من التضحيات منذ بداياته، عائلته دعمته، وهو لم ينس أصوله أبدًا".

وأضاف: "إنه شاب هادئ، لم يغتر بكل ما وصل إليه، إني أرى نفسي وأنا أقتدي به، وفي الملعب هو فريد من نوعه".

كما أشار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، لم يستثن نادي إنتر ميلان الذي بدأ فيه مسيرته من خيار العودة.

وأشار الدولي الإيطالي إلى أنه عانى كثيرًا في طفولته، لكنه يعي كم ساعده أبواه في العديد من الأمور وأنه "بات يتفهم كل ما تقديمه له ويشعر بامتنان شديد" وشكرهم على كل ما قدموه.

الجدير بالذكر أن الأداء الرائع لجنونتو في دوري الأمم الأوروبية مع إيطاليا جذب إليه أنظار العديد من أندية أوروبا الكبرى، ولكن يبدو أن تلك أخبار جيدة لصالح النادي الكتالوني الذي يبدأ دعائم المستقبل مع المدرب تشافي هيرنانديز.

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