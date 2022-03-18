خاص | جون تيري يقود حملة للمساهمة في شراء تشيلسي

يقود النجم الإنجليزي السابق جون تيري، حملة خاصة من أجل شراء 10% من نادي تشيلسي مقابل 250 مليون جنيه استرليني.

ويمر تشيلسي بأزمة طاحنة في الوقت الحالي، بسبب تجميد أصول مالكه رومان أبراموفيتش ووضعه في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بسبب علاقة رجل الأعمال الشهير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشن غزوات عسكرية مستمرة في أوكرانيا هذه الأيام.

ووفقًا لمصادر "جول" فإن تيري دخل في محادثات رسمية حول شراء 10% من أسهم تشيلسي بقيادته لحملة أطلق عليها "True Blue".

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ويعمل تيري جنبًا إلى جنب مع كلير رافيرتي نجمة كرة القدم النسائية السابقة لتشيلسي، من أجل المضي قدمًا في شراء حصة بالنادي.

ومع خوض جون تيري مؤخرًا في عالم العملات الرقمية، سيحاول الاستفادة من هذه الخاصية، التي تسمح للمشجعين واللاعبين والموظفين السابقين بشراء الرموز المميزة لمشجعين مقابل ما يزيد 100 جنيه استرليني مقابل حقوق التصويت.

ومع ذلك لن يتمكنوا من تمويل عرض كامل لشراء النادي، لذلك يجب أن يدخلوا أنفسهم في صفقة أوسع تشمل المليارديرات في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو السعودية.

جدير بالذكر أن هذه الحملة يقف خلفها العديد من الشخصيات الأخرى، وأبرزها ديفيد ميلر مشجع تشيلسي والعضو البارز بحزب المحافظين في بريطانيا وكذلك هارلي كيسبرج مؤسس شركة iTech Media.

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