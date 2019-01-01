جون تيري يختار الأفضل بين ميسي وكريستيانو رونالدو

من الأفضل بين ميسي وكريستيانو رونالدو. تعرف على اختيار جون تيري

حدد جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الأفضل بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

ميسي حقق الكرة الذهبية 5 مرات بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

وبسؤال تيري حول رأيه في الأفضل بين ميسي ورونالدو، إذ لعب مدافع أستون فيلا السابق أمام الثنائي، أجاب: "كلاهما ظاهرة حقيقية في كرة القدم".

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وأوضح: "ليو موهبة فطرية لا مثيل لها ولن تتكرر، ولو أنّ كل لاعب اجتهد وعمل بجد مثل رونالدو لربما أصبح له فرصة أفضل في النجاح بكرة القدم".

ولعب تيري أكثر من 500 مباراة بقميص تشيلسي وحقق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات بجانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 2012 قبل أن ينضم لأستون فيلا ثم اعتزل نهائيًا الخريف الماضي.