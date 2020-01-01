جون تيري: مورينيو يستطيع التنبؤ بالمستقبل

تيري يؤمن بأن مورينيو واحد من أفضل المدربين في العالم

قال جون تيري قائد فريق تشيلسي السابق، بإن المدرب جوزيه مورينيو يمكنه التنبؤ بالمستقبل.

ويستعد جون تيري لمواجهة مدربه السابق يوم الاحد المقبل عندما يلعب توتنهام أمام أستون فيلا الذي يعمل فيه تيري مساعداً للمدرب.

وأضاف تيري في تصريحات لتلفزيون " آر إم سي سبورت" الفرنسي: "عندما كنت أتدرب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي ويخبرنا بأننا سنفوز بخماسية كان يحدث هذا دائماً.

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وتابع: "عندما أخبرنا بأننا يجب أن نحضر عدد أكثر من اللاعبين الكبار إلى غرفة خلع الملابس كان محقاً في هذا، أنه أفضل مدرب في مسيرتي".

وأردف: "إذا أخبرنا مورينيو أننا بإمكاننا الصعود إلى القمر فكنا سنصدق ونؤمن بذلك وسنصل بالفعل لم يقل أي شيء ولم يحدث طوال فترته معنا".

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على الجانب الأخر انتقد الفرنسي مارسيال المدرب البرتغالي الذي تولى قيادته عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد، واصفاً إياه بالشخص الذي لا يعرف كيفية التعامل مع الجانب الإنساني لدى اللاعبين.

واختتم لاعب توتنهام ديلي آلي الحديث قائلاً: " إنه يأتي هنا مع الكثير من الخبرة. لقد حقق الكثير لذلك نحن نتطلع إلى تعلم الكثير منه، بدو صادقاً جداً وهو أمر جيد. كلاعب، أنت فقط تريد الصدق، نحن نتطلع إلى التحدي".

يذكر أن مورينيو تولى قيادة توتنهام هذا الموسم في منتصف الدور الأول ونجح في الصعود بالفريق إلى المركز السادس وينافس حالياً على المركز الرابع، بعد وقوعه في المركز الثالث عشر في بداية الموسم في وجود المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.