أوبي ميكيل: لمَ لا ألعب في الدوري المصري؟ ولم أتخيل وصول صلاح لما هو عليه

نجم نيجيريا يتحدث عن تجربة محمد صلاح في تشيلسي

أكد جون أوبي ميكيل؛ نجم نيجيريا وتشيلسي الإنجليزي الأسبق، أنه لا يمانع اللعب في أحد الأندية المصري، موضحًا أن هدفه الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

صاحب الـ33 عامًا قض 11 عامًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يرحل عنه للدوري الصيني، ومن ثم العودة من جديد إلى إنجلترا من بوابة ميدليزبره، قبل أن ينضم إل طرابزون التركي في صيف 2019.

ورحل ميكيل مؤخرًا عن النادي التركي، في ظل اعتراضه على استمرار الدوري التركي، في الوقت الذي توقفت المباريات في العالم بأكمله عل إثر جائحة كورونا.

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وقال أوبي ميكيل، عبر تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "اللعب للدوري المصري؟، لمَ لا؟، أنا لاعب محترف ولا استبعد أي شيء نهائيًا، فهدفي الأهم هو الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "لا أقابل أي عرض أتلقاه بالرفض المباشر، بل أتأنى في القراري وأدرس العرض جيدًا، ومن ثم أتخذ القرار الصحيح من وجهة نظري".

وبسؤاله عن محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، والذي زامله لفترة في تشيلسي، علق نجم نيجيريا: "وقتما انضم صلاح للبلوز كان لا يزال صغيرًا في السن، وأحبه الجميع لشخصيته اللطيفة، بجانب انضباطه الكبير، حت أننا أصبحنا أصدقاء مقربين، كنا نتحدث ونمزح سويًا كثيرًا، قد كان حقًا صديقًا رائعًا".

واستطرد: "لا أعلم تحديدًا ما حدث له في تشيلسي جعله لم يستمر، ربما لم تتح له الفرصة التي كان في حاجة إليها، لكنني كنت متأكدًا تمامًا من أنه سيتطور بشكل كبير إلا أنني كي أكون صادقًا لم أتوقع أن يصل إل هذه الدرجة من التطور التي وصل لها حاليًا".