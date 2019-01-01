جونينيو يصل ليون تمهيدًا ليكون المدير الرياضي لناديه السابق

النجم البرازيلي جونينيو يصل لمدينة ليون استعدادًا ليكون المدير الرياضي المقبل للفريق المحلي الذي سبق له تمثيله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وصل النجم البرازيلي الكبير جونينيو لاعب ليون المعتزل لفرنسا مساء اليوم استعدادًا ليكون مديرًا رياضيًا لفريقه السابق.

جاء هذا الوصول مبكرًا يومًا كاملًا عما كان متوقعًا له، حيث أكدت تقارير عديدة أن جونينيو كان من المفترض أن يصل لفرنسا يوم غدًا.

👕 أمين جويري

🇫🇷 فرنسا



غاب معظم الموسم عن فريقه ليون بداعي الإصابة ولكن ستكون البطولة فرصته للعودة للواجهة. فريقه يؤمن بقدراته وجدد عقده حتى 2022 بسبب قدراته المميزة أمام المرمى وسنه الصغيرة. pic.twitter.com/cBvjlX8cCz — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن جونينيو سيتم تقديمه رسميًا كمدير رياضي لنادي ليون يوم الثلاثاء المقبل أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

وسيجد جونينيو نفسه أمام العديد من المسائل التي سيكون عليه حلها في الفترة المقبلة، على رأسها رحيل الثلاثي ندومبيلي وفقير وديمبلي، وإيجاد بدائل لهم.

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن ندومبيلي هو اللاعب الأقرب للرحيل عن ليون في الصيف المقبل، بوجود رغبة من عدة أطراف في ضمه.

جدير بالذكر أن جونينيو يملك تاريخًا كبيرًا رفقة نادي ليون، حيث حقق سبعة ألقاب دوري فرنسي بينما كان يلعب للنادي.