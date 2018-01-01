جونينيو: ليون قادر على منافسة برشلونة وهزيمته

أسطورة ليون يتحدث عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد جونينيو لاعب ليون الأسبق كثيرًا ببرشلونة ونجومه واصفًا إياهم بالقادمين من كوكب آخر، لكن مؤكدًا في نفس الوقت على قدرة ليون منافستهم وهزيمتهم خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16 من دوري الأبطال.

وأوقعت قرعة ثمن نهائي الأبطال البارسا في مواجهة ليون، وتحدث جونينيو أحد أفضل مُسددي الركلات الثابتة في تاريخ كرة القادم قائلًا عن تلك المواجهة "أعتقد أن البارسا يبقى البارسا، الفريق الذي يُعد مثالًا للجميع".

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أضاف لصحيفة ليكيب الفرنسية "ديمبيلي، راكيتيتش، سواريز، كوتينيو، ميسي .. كوكب آخر، لكنهم أصغر قليلًا. هم فريق يترك المساحات، وليون عليه أن يكون في قمة تركيزه".

"الفوز في ملعبنا دون قبول أهداف ممكن. مقارنة بما رأيته من أداء ليون خلال المباريات المهمة هذا الموسم، هذا الفريق قادر على منافس برشلونة وإخراجه من البطولة".