جوندوان يُلح على إدارة مانشستر سيتي لضم نجم ولفرهامبتون

إلكاي جوندوان نجم فريق مانشستر سيتي يُلح على إدارة فريق مانشستر سيتي من أجل ضم اللاعب راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون.

أشاد النجم الألماني إلكاي جوندوان لاعب فريق مانشستر سيتي بنظيره المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم فريق ولفرهامبتون وبما يقدمه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوندوان مع شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن اللاعب يملك إمكانيات كبيرة للغاية تمكنه من اللعب في أكبر الأندية.

وزاد جوندوان من مدحه لنجم ولفرهامبتون وأكد أنه يذكره بروبرت ليفاندوفيسكي عندما كان النجم البولندي يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند.

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وقال جوندوان: "أعتقد أنه يملك كل شيء يحتاجه المهاجم العالمي صاحب الجودة الكبيرة، ويتحرك كثيرًا ويملك قدرات بدنية مميزة".

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وأضاف: "على المستوى التكتيكي أيضًا هو مميز للغاية بالكرة، يمكنني أن أتصوره يلعب معنا بقميص مانشستر سيتي".

وأكمل: "ربنا يكون لم يصل لذلك المستوى بعد لكنه يذكرني بشكل واضح بروبرت ليفاندوفيسكي عندما كان معي في بوروسيا دورتموند".

وأردف: "لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل في كرة القدم، يمكن لأي لاعب أن يتمتع بالقدرة للتواجد مع فرق القمة وأهم الفرق في العالم لكن يحدث شيئًا ما يجعل الأمور لا تسير كما ينبغي، الأمر قد لا يتعلق باللاعب أو النادي، لكن ربما لا تكون البيئة مناسبة أو التوقيت".

جدير بالذكر أن خيمينيز كان قد شارك في 44 مباراة مع فريق ولفرهامبتون هذا الموسم سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 10 لزملائه في كل البطولات.