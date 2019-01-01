هل يرحل ساني إلى بايرن ميونخ؟ جوندوجان يجيب

جوندوجان يعلق على شائعات اقتراب ساني من بايرن ميونخ

كشف ألكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، حقيقة التقارير المتداولة بشأن رغبة بايرن ميونخ التوقيع مع مواطنه ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "كيكر" أكدت وجود مفاوضات بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بشأن ضم ساني.

وقال جوندوجان في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "حينما يبتعد لاعب بقيمة ساني عن المشاركة في بعض المباريات تظهر الشائعات التي تتحدث عن رحيله آليًا".

وتابع: "كما قال المدرب، بيب جوارديولا، فإن إدارة الفريق تود منح ساني عقدًا جديدًا وضمان استمراره معنا لفترات طويلة".

صاحب الـ 23 عامًا شارك في 47 مباراة خلال الموسم الجاري من بينها 30 لقاء أساسيًا مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا لـ 18 آخرى.

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واختتم: "سواء استمر أو غادر، فإن ساني قادر على إظهار قدراته وإمكانياته في أي فريق يلعب لصالحه بأي مكان في العالم".

جدير بالذكر أنّ السيتزنز أصبح أول فريق يحقق الثلاثية المحلية في موسم واحد بانجلترا بعد الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والاتحاد.