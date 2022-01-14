نجم مانشستر سيتي: صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين بالعالم

كشف اللاعب الألماني إلكاي جوندوان؛ لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أفضل 3 لاعبين في العالم خلال الوقت الحالي من وجهة نظره.

جوندوان رد على تساؤلات عدد من متابعيه على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي شملت موقفه من الاستمرار مع مانشستر سيتي، وأيضًا أصعب لاعب واجهة في مسيرته.

جوندوان يكشف عن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا:

أحد متابعي جوندوان طلب منه ترتيب أفضل 3 لاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي رد عليه لاعب مانشستر سيتي على الفور.

وجاء رد إلكاي كالآتي: "البولندي روبرت ليفاندوفسكي (لاعب بايرن ميونخ الألماني، المصري محمد صلاح (لاعب ليفربول الإنجليزي)، الفرنسي كريم بنزيما (لاعب ريال مدريد الإسباني)".

لاعب وسط مانشستر سيتي تجاهل في اختياراته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالرغم من حصوله مؤخرًا على جائزة "البالون دور".

Lewy 🇵🇱, Salah 🇪🇬, Benzema 🇫🇷 https://t.co/x3I6Qiutcl — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) January 13, 2022

من هم أفضل 3 لاعبين في العالم اختارهم "فيفا"؟

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة الماضي، عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021، قبل الحفل المقرر عقده يوم 17 يناير الجاري.

واختار الاتحاد الدولي 3 لاعبين وهم: "محمد صلاح لاعب ليفربول، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان".

ومن المقرر أن تقام حفل اختيار الأفضل من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مقره بمدينة زيورخ السويسرية يوم السابع عشر من يناير الجاري.

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