النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

جوندوجان يرشح ليفربول للعبور على حساب بايرن ميونيخ

التعليقات()
Getty Images
نجم مانشستر سيتي إيلكاي جوندوجان يرشح ليفربول للعبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب بايرن ميونيخ

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم الألماني إيلكاي جوندوجان إن ليفربول سيكون المرشح للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

اختيارات المحررين

ومن المنتظر أن يحل بايرن ميونيخ ضيفًا على ليفربول غدًا الثلاثاء في إطار لقاء الذهاب من قمة مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبخصوص ذلك، قال النجم الألماني إيلكاي جوندوجان إن ليفربول يمتلك حظوظًا أعلى من بايرن ميونيخ للوصول إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وأضاف جوندوجان: "أعتقد أن وجود يورجن كلوب في ليفربول سيكون عامل القوة الأول لدى الريدز من أجل تجاوز بايرن ميونيخ"

وتابع: "عملت مع يورجن كلوب وأعلم كيف يفكر هذا الرجل في مثل هذه المواجهات الكبرى، هو يجيد التعامل مع هذه المواقف بشكل مبهر"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن يورجن كلوب كان أحد مكتشفي موهبة إيلكاي جوندوجان، حيث قدم النجم الألماني معه أعلى مستوياته في بوروسيا دورتموند.  

إغلاق