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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوندوجان يساند ستيرلينج: عشت نفس الأمر وأعرف صعوبته

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Getty Images
ستيرلينج عانى من العنصرية في لقاء تشيلسي الأخير

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ساند إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، زميله بالفريق رحيم ستيرلينج بعد واقعة الهتافات العنصرية ضده في مباراة تشيلسي الأخيرة.

وتعرض تشيلسي لهجوم مزعوم من قبل مجموعة من جماهير تشيلسي بسبب لون بشرته أثناء المباراة مع مانشستر سيتي السبت الماضي.

وقال جوندوجان للمراسلين: "يجب أن نتعامل مع الأمر لأنه ليس سهلاً، عشت شيء مشابه الصيف الماضي وأعرف الشعور والألم".

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وأضاف: "لا تملك خياراً إلا أن تظل قوياً وتعبر تلك الفترة وتقدم الأفضل في الملعب وتبقى ناجحاً".

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وواصل الألماني ذو الأصول التركية: "ستيرلينج كان طبيعياً الأيام الأخيرة، وضح موقفه عبر إنستجرام، لا أعرف إذا كان بحاجة لقول المزيد".

وختم: "ما حدث أمر لا ينتمى لأي مكان في العالم، تلقى مساندة كبيرة وأعجبتني ردة فعل تشيلسي، هذا شيء يجب أن نحاربه جميعاً".

وكان جوندوجان قد عرضه للهجوم الصيف الماضي بعد صورته هو وزميله بالمنتخب مسعود أوزيل مع الرئيس التركي قبل كأس العالم الأخيرة.

ويلعب مانشستر سيتي مساء السبت أمام إيفرتون في افتتاح لقاءات الجولة السابعة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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