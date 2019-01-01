جوندوجان: ستيرلينج يمكن أن يصبح الأفضل في العالم

مستويات مميزة يقدمها نجم مانشستر سيتي مؤخراً

كال إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، المديح لهداف فريقه الإنجليزي رحيم ستيرلينج بعد تألقه اللافت مؤخراً محلياً وأوروبياً.

وسجل ستيرلينج هاتريك أوروبي الأسبوع الماضي في شباك أتالانتا، ثم عاد وهز شباك أستون فيلا السبت ليصل لهدفه السابع عشر ما بين المنتخب والنادي هذا الموسم.

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وقال جوندوجان للإعلام: "هو من أفضل خمس لاعبين في خط الهجوم بالعالم بالتأكيد، الأمر يتعلق بالاستمرارية، وهو أظهر ذلك في السنة ونصف الأخيرة".

وواصل الألماني: "إذا استمر هكذا سيكون في القمة، دائماً مميز في التدريبات، ولكن أخذ خطوة هائلة للأمام في المباريات وفي عقليته وتحركاته بالكرة ودونها".

وأضاف: "هو مهم للغاية لنا، تحت اللاعبين مثله القادرين على تغيير المباراة، نريد مساعدته ليسجل أكثر، لا حدود له حالياً، والأمر بيده لتحقيق الأهداف الممكنة الفترة المقبلة".

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وحول المنافسة في الدوري: "لا نهتم بليفربول، نريد القيام بعملنا ثم سنرى بعد عدة أشهر ما هو موقفنا".

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة مساء السبت على أستون فيلا في البريميرليج، وهز كلاً من ستيرلينج وجوندوجان الشباك.