جوندوان وجوارديولا .. مانشستر سيتي يسيطر على جوائز الشهر بالدوري الإنجليزي

توج لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوان نجم مانشستر سيتي، تألقه مع الفريق الفترة الأخيرة، بالحصول على جائزة الأفضل في شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ30 سنة تألق بشكل لافت الشهر الماضي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف في 6 مباريات مع الفريق.

ومن جانبه قال اللاعب بعد الحصول على هذه الجائزة:"أشعر بالفخر الشديد، وأشكر كل من قام بالتصويت لي، الأمر لم يكن ليحدث من دونكم".

المستوى الأبرز للنجم الألماني هذا الموسم، كان في فوز مانشستر سيتي على ليفربول 4/1 على ملعب أنفيلد الأحد الماضي حيث سجل هدفين خلال اللقاء.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب، فقد حصل عليها بيب جوارديولا بعد انتصاراته ضد تشيلسي وكريستال بالاس ووست بروميتش وأستون فيلا.

With 𝗙𝗜𝗩𝗘 goals in January, your @EASPORTSFIFA Player of the Month is...



✨ @IlkayGuendogan ✨#PLAwards pic.twitter.com/5urEV0mgmB