جوندوان: لا أتابع دوري الأبطال من بعد خروج مانشستر سيتي

إلكاي جوندوان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يؤكد أنه توقف عن متابعة دوري أبطال أوروبا منذ أن أقصي فريقه من البطولة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الألماني إلكاي جوندوان لاعب فريق مانشستر سيتي أنه توقف عن متابعة بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خروج فريقه منها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه شعر بألم كبير بعد الخروج من توتنهام خاصة بعد أن كانوا قريبين للغاية من الصعود.

وقال جوندوان: "في الواقع ما حدث كان أمرًا مؤلمًا بالنسبة لنا للغاية، وهو ما جعلني لا أتابع المباريات التي لحقت بخروجنا من دوري أبطال أوروبا وشغلت نفسي بأمورًا آخرى".

مُهاجمو توتنهام وليفربول كانوا في حالة مميزة خلال دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 🔥

من سيقود فريقه للفوز في مدريد؟ #InnovateYourGame@NissanFootball pic.twitter.com/3gsk3StRVL — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لو حقق يورجن كلوب اللقب مع فريق ليفربول سأتصل به في اليوم التالي من أجل أن أتقدم بالتهنئة له على الفوز بدوري الأبطال".

وكان فريق مانشستر سيتي قد ودع دوري أبطال أوروبا في مواجهة توتنهام بربع النهائي عقب الخسارة بهدف نظيف في الذهاب والفوز بأربعة أهداف لثلاثة في الإياب.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غدًا في العاصمة الإسبانية مدريد.