جوندوان: أوقفت التفاوض على عقدي الجديد مع مانشستر سيتي

اللاعب الألماني إلكاي جوندوان يؤكد أنه اضطر أن يوقف المفاوضات على عقده الجديد مع مانشستر سيتي ليصب تركيزه على الموسم الجاري.

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كشف اللاعب الألماني إلكاي جوندوان نجم فريق مانشستر سيتي أنه أراد أن يصب كل تركيزه على مبارياته مع مانشستر سيتي في الموسم الجاري حتى أنه أجل الحديث حول عقده الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوندوان وأكد خلالها أنه يسعى لتحمل المزيد من المسؤولية في الفترة المقبلة سواء مع مانشستر سيتي أو المنتخب الألماني.

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وقال جوندوان: "في الفترة الماضية أردت أن أضع كل تركيزي مع الفريق وفي المباريات الأخيرة من الموسم، وأعتقد أن ما قدمته خلال تلك الفترة قد أثبت ما أتحدث عنه وأنني كنت أسير في الطريق الصحيح".

وأضاف: "بالوقت الحالي هناك الكثير من الوقت لنتحدث عن الأمر ولنتفاوض بشأن التجديد مع النادي بشكل مكثف، لكنني لا أضع تاريخًا محددًا لنفسي لحسم كل شيء".

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وأكمل: "لدي هدف في الوقت الحالي وهو الوصول لنفس المستوى الذي أقدمه مع مانشستر سيتي في صفوف منتخب ألمانيا، وأن يكون دوري هناك أكثر أهمية، لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي في تحمل المزيد من المسؤوليات".

جدير بالذكر أن جندوجان كان قد ساهم مع مانشستر سيتي قبل أيام في الحصول على الثلاثية التاريخية المحلية الأولى في تاريخ الكرة الإنجليزية.