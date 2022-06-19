جوميس يُهنئ السعودية على الفوز بكأس آسيا تحت 23 عامًا

نجم الهلال السابق لا ينسى أبدًا السعودية

لم يُفوت الفرنسي بافيتمبي جوميس نجم الهلال السابق فوز المنتخب الأولمبي السعودي بكأس آسيا تحت 23 عامًا دون تقديم التهنئة للبلاد والمسؤولين عن الرياضة السعودية.

جوميس ارتدى القميص الأزرق منذ صيف 2018 حتى يناير 2022، وقد انضم للهلال من جلطة سراي وعاد له، وحقق خلال تلك الفترة عديد الإنجازات الفردية والجماعية لكن الأهم أنه أسس علاقة ودية قوية جدًا مع الجماهير السعودية كافة.

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المنتخب الأولمبي السعودي بقيادة سعد الشهري نجح في هزيمة نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا اليوم الأحد ليُتوج باللقب لأول مرة في تاريخه.

جوميس نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر هنأ خلالها وزير الرياضة، الأمير بن تركي عبد العزيز الفيصل، ورئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، بذلك الإنجاز التاريخي.

ووصف صاحب الـ36 عامًا تتويج الأخضر الأولمبي بأنه انتصار رائع ومثال ملهم للأجيال القادمة.

Congratulations to the whole team and to the leaders @Yalmisehal @AbdulazizTF for this great victory.

A beautiful inspiring example for generations to come 🏆👏🏿🇸🇦🦅 @saudiFF pic.twitter.com/EbnGtPBaL9 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 19, 2022

المنتخب السعودي لم يكتف بالفوز باللقب بل حققه دون قبول أي هدف في مرماه خلال المباريات الـ6 التي خاضها، وقد سجل 13 هدفًا.

وسيطر الأخضر على الجوائز الفردية للبطولة بفوز لاعبه نواف العقيدي بلقب أفضل حارس مرمى ومهاجمه أيمن يحيى بلقب أفضل لاعب، كما فاز المنتخب بجائزة اللعب النظيف.

السعودية كانت قد خسرت نهائي النسخة الأخيرة 2020 أمام كوريا الجنوبية بهدف نظيف.