جوميس يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الهلال

جوميس من أقوى المحترفين في الدوري السعودي بالموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي، حقيقة تمرده على الزعيم في الفترة الأخيرة ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير تؤكد تلقي جوميس أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة من أجل ضمه خلال الصيف المقبل على رأسهم جلطة سراي.

وأكد جوميس على التزامه مع الهلال في الفترة الحالية، ولا يفكر في الرحيل عن الزعيم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المهاجم الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الهلال جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية ، فهو يستحوذ على فكري منذ لحظة استيقاظي وحتى أخر لحظات يومي".

وأضاف جوميس الذي قدم مستوى أكثر من رائع مع الهلال في الموسم الحالي: "خصوصًا الان وأكثر من أي وقت مضى بما أننا في نهاية الموسم".

وتابع: "نادي الهلال لك كل حبي وإلتزامي وإخلاصي دائما وابدَا".

الهلال جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية ، فهو يستحوذ على فكري منذ لحظة استيقاظي وحتى اخر لحظات يومي. خصوصا الان وأكثر من أي وقت مضى بما اننا في نهاية الموسم .

نادي الهلال لك كل حبي وإلتزامي وإخلاصي دائما وابداً 💙 pic.twitter.com/X9OaJKym1L — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) May 4, 2019

ويعد جوميس من الصفقات المميزة في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي والذي دعمت صفوف الهلال منذ بداية المنافسات.