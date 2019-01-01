جوميس يعلن غيابه عن مواجهة الهلال والترجي التونسي في مونديال الأندية

الهلال والترجي في الدور الثاني من منافسات مونديال الأندية

أعلن الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي، عن موقفه من اللحاق بمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

جوميس قائد هجوم الهلال في الفترة الأخيرة وأحد أسباب تتويج الزعيم بدوري أبطال آسيا الموسم الحالي، بعد غياب ظل طويلًا.

وأكد جوميس أنه لن يلحق بمواجهة الهلال والترجي غدًا السبت، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية، على ملعب "جاسم بن حمد".

وقال جوميس في تصريحات لقنوات الكأس القطرية: "لن ألحق بمواجهة الترجي في الدور الثاني بسبب الإصابة التي أعاني خلال الفترة الأخيرة".

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وأضاف المهاجم الفرنسي: "أثق تمامًا بقدارت زملائي في الفريق خلال مواجهة الترجي التونسي، وأنهم قادرون على الفوز والتأهل للدور المقبل".

ويسعى الهلال للتأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الدوحة بقطر، حيث سيواجه وقتها فلامنيجو البرازيلي.