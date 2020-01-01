جوميس يحسم موقفه من العروض التركية ومستقبله مع الهلال

جوميس من أبرز المحترفين بالدوري السعودي في الوقت الحالي

كشف الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي، عن مستقبله مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، بعد تقارير تلقيه أكثر من عرض خلال الأيام الماضية.

عروض تركية تحدثت عنها بعض الصحف خلال الأيام الماضية، لضم جوميس وهو ما أدخل القلق لجماهير الهلال برحيل مهاجم الأفضل.

جوميس يعد من أبرز المحترفين خلال السنوات الأخيرة بالدوري السعودي، لما قدمه مع الهلال خلال الفترة الماضية، خاصة المساهمة في التتويج بدوري أبطال آسيا.

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وقال جوميس في تصريحات عبر إحدى البرامج التي تذاع على "انستجرام": "أنا سعيد مع الهلال، وحققت الكثير من الأهداف هناك، ولن أعود للدوري التركي في الوقت الحالي".

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وأضاف المهاجم الفرنسي: "أسعى في الوقت الحالي المساهمة في أنجاز جديد مع الهلال في الوقت الحالي، بعد التتويج بدوري أبطال آسيا".

ووجه جوميس رسالة لجماهير الهلال قائلا: "جماهير الهلال دائما تحفزك من أجل تقديم الأفضل والقتال داخل الملعب للحصول على الفوز".