جوميس يتحدث عن لعبه بالسعودية من أجل الأموال وتبرعه لإطعام الفقراء برمضان

الفرنسي يرفض التعرض لموقف بعض اللاعبين الذين أخلصوا لأنديتهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، عن من يرددون موافقته على اللعب في السعودية بعد تنقلاته بين عدة أندية أوروبية، بسبب المقابل المادي الكبير في المملكة، مؤكدًا أنه أحد الأسباب، لكن اسم الزعيم كذلك جذبه.

الفرنسي انضم لصفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ليحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الموسم بـ19 هدفًا مع بقاء جولة واحدة على الختام.

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وقال جوميس، خلال حوار أجراه مع صحيفة "Le Parisien" الفرنسية: "الأموال أحد أسباب ذهابي إلى الدوري السعودي، بجانب أنني ألعب في أفضل نادٍ بآسيا مما يعني أنني سأحصل على بطولات، وهذا ما يجعل مسيرة اللاعب ناجحة، لكن كذلك الأموال مهمة".

وأضاف: "أعرف لاعبين عملوا بكل إخلاص، لكنهم لم يحصلوا على المكافآت التي أحصل عليها أنا الآن، وظلوا مخلصين لأنديتهم وفي الأخير تم إغلاق الأبواب في وجوههم من جانب هذه الأندية، لذلك لا أريد أن أكون في مثل هذا الموقف، وكذلك رحلت للسعودية لأنني كنت أرغب في تجربة شيء جديد، خاصة وأن جلطة سراي التركي كان يعاني من بعض الصعوبات المادية".

وبسؤاله عن تبرعاته واستثمار أموال في أعمال الخير، أجاب: "كل عام أحاول أن أوظف أموالي في شيء جيد، أحاول أن أساعد الفقراء بشوارع باريس والمحتاجين، بجانب أنني أتبرع لإحدى المؤسسات التي تقدم وجبات طعام للفقراء بالسنغال خلال شهر رمضان".

يذكر أن الفرنسي يستعد مع الهلال لخوض مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الشباب، في 16 من الشهر الجاري، حيث يحتاج فريقه للفوز بها، بجانب تعثر النصر متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن الزعيم، حتى يحافظ الموج الأزرق على لقب الدوري.