جوميس مهدد بالغياب على مواجهة الاتفاق

هل يعود نجم الهلال للعب ضد الاتفاق؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يواجه نادي الهلال السعودي خطر غياب بافيتيمبي جوميس عن لقاء الاتفاق غدًا، السبت، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميس تعرض لكدمة في لقاء السد القطري بدوري أبطال آسيا والذي انتهى بفوز الهلال برباعية لهدف.

وذكر الزعيم عبر حسابه بموقع "تويتر" أنّ موقف جوميس لا يزال غامضًا من المشاركة يوم السبت والأمر متوقف على تواجده في التدريبات المسائية اليوم، الجمعة.

وأوضحت التقارير الصحفية أنّ اللاعب قد يغيب عن اللقاء كإجراء احترازي حتى لا تتفاقم الإصابة.

الهلال وضع قدمّا في النهائي على حساب السد ويستعد لموقعة الإياب في الرياض بنهاية الشهر الجاري.

وكان محمد الشلهوب، أسطورة الهلال، قد أكد أنّ الزعيم تعلم من درس خروج برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وسوف يتجنب التراخي في الإياب.