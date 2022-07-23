جوميس: مصطفى محمد يملك نارًا في قدميه!

جوميس يرى أن مصطفى محمد عليه التطور في بعض الجوانب في كرة القدم

كشف المهاجم بافيتمبي جوميس عن وجهة نظره فيما يخص انتقال النجم المصري مصطفى محمد لفريق نانت الفرنسي.

وكان نجم الزمالك السابق قد انتقل من فريق جلطة سراي لصالح نانت على سبيل الإعارة لمدة عام بصفقة بلغ قيمتها 250 ألف يورو.

وشارك نجم الهلال السعودي السابق رؤيته في زميله في فريقه التركي مصطفى بعد رحيله إلى فرنسا عبر جريدة "Presse Océan"، كما كشف أيضًا عن الحوار الذي دار بينه وبين المصري.

ماذا قال جوميس عن مصطفى؟

امتدح اللاعب الفرنسي زميله السابق بطريقة رائعة بعد انتقاله من الفريق، حيث أوضح أنه يمتلك الجودة ولديه بعض المميزات اللافتة التي تجعله مناسبًا للعب في فرنسا.

وقال جوميس: "إنه لاعب متكامل ومميز في ضربات الرأس، ولا يزال لديه الكثير للعمل عليه، لقد كان يلعب على صفاته الطبيعية، ولكن لديها إمكانيات هائلة ومجال للتطور".

وواصل: "لا يتردد أبدًا في بذل الجهد، وقوته تكمن في وجوده عندما يكون أمام المرمى، حيث يأخذ كل الكرات برأسه، بالإضافة إلى ضرب الكرة بقوة شديدة، فهو يعرف كيفية إعطاء القوة، إنه أمر مثير للإعجاب".

Le @FCNantes et @GalatasaraySK ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de @mmostafa_11 ✍️



Bienvenue Mostafa 👊#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) July 21, 2022

وأوضح: "إنه مثل جيمي فلويد هاسلبانك، يأخذ المساحات ويعطي القوة، إنه من مثل هذه النوعية، فهو يمتلك نارًا في ساقيه، وعليه بعض الأشياء للعمل على تطويرها".

وأضاف: "في جلطة سراي، كنا نلعب بمهاجم واحد، وتقاسمنا الوقت حسب خطط المدرب مقابل الخصم، وما يمكنني قوله هو أنه في السنوات القادمة، آمل أن يكون لاعباً رائعاً في الدوري الفرنسي".

واختتم: "سألني العديد من الأسئلة حول الدوري الفرنسي وفريق نانت، وهو يتحدث الإنجليزية لكنني نصحته بتعلم الفرنسية".