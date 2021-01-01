صورة | وزن جوميس والمعيوف يُثير غضب عشاق الهلال

ردود فعل غاضبة بعد انتشار صور للاعبين تُظهر زيادة وزن اللاعبين

تداول جمهور الهلال عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا تُظهر زيادة وزن واضحة لنجمي الفريق، بافيتمبي جوميس وعبد الله المعيوف، مع تعليقات غاضبة ومستاءة للغاية من ذلك.

ولم يُقدم اللاعبان المستوى المطلوب والمتوقع منهما خلال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وهو ما ساهم في تراجع نتائج الفريق وفشله في التأهل إلى ربع النهائي إلا بفضل تعادل الأهلي والدحيل في ختام مرحلة المجموعات.

الهلال حقق 3 انتصارات فقط وخسر مرتين وتعادل في المباراة الأخيرة، وقد كاد على حافة الخروج من البطولة لولا هدية الأهلي والدحيل الثمينة التي منحته بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

الجمهور الهلالي أبدى غضبه من زيادة وزن اللاعبين، وقد أشار العديد عبر تويتر إلى مسؤولية الإدارة وخاصة سعود كريري مدير الكرة عن ذلك.

إليكم بعض التغريدات التي تناولت زيادة وزن المعيوف وجوميس، والتي تحمل إحداها صورًا تُوضح زيادة وزن اللاعبين ..

أين الإداري المسؤول ؟!



أين الطبيب ومسؤول التغذيه؟!



مهازل ماتحصل في فريق درجه أولى!!! pic.twitter.com/q1pWqDWMJx — حسن الناقور#Nagoor18 (@hasanalnaqour) April 30, 2021

الهلال كان مدرسة في الانضباط والالتزام بس الان للاسف الرئيس والإداريين طيبين زيادة عن اللزوم والدليل شكل ووزن الحارس عبدالله المعيوف بالله عليكم هذا وزن حارس فريق طموحه قمة اسيا ولا دورة رمضانية والله لو بيدي استبعده حتى ينزل للوزن المثالي مو اعطيه شارة الكبتنية — Mohammed (@Mohamed87B) April 27, 2021

هاه ولا شفنا احد يقول وزن #قوميز زايد ولا جسمة مأثر ع هبوط مستواه!!

الكلام بس ع #حمدلله !!! pic.twitter.com/ZftSdyLWap — MA🇸🇦. (@manayer_bw) April 30, 2021