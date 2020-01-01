جوميس : غير نادم على الرحيل عن مارسيليا لهذا السبب

كان لدي طلبات لم يوافقوا عليها، وحينها حصلوا على مهاجم جديد

أكد اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال الحالي إنه لم يندم على الرحيل يومًا ما عن نادي أولمبيك مارسيليا، خاصة بعد الأجواء الرائعة التي عاشها في إسطنبول.

وأضاف جوميس في تصريحاته للصحافة الفرنسية : "لم تكن هناك رغبة في استمراري، وقدموا عقدًا لمهاجم جديد وهو اليوناني كوستاس ميتروجلو".

وأكمل هداف الزعيم الحالي : "كان لدي طلبات لم يوافقوا عليها، وحينها حصلوا على مهاجم جديد وأعطوه ما كنت أطلب به في العقد الجديد".

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وشدد جوميس على أن قرار رحيله إلى جلطة سراي كان صائبًا خاصة بعد الأجواء الرائعة التي عاشها مع النادي التركي، والدعم الجماهيري الكبير الذي وجده.

وأنهى اللاعب الفرنسي تصريحاته : لعب بقميص جلطة سراي وحققت العديد من النجاحات في تركيا وحب الجماهير جعلني لا أندم على الرحيل من مارسيليا.

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يُذكر أن جوميس كان قد وقع للهلال في صيف 2018 قادمًا من النادي التركي مقابل 7 ملايين يورو وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال آسيا.