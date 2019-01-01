بعد إصابة جوميس وجيوفينكو - أخطر 5 عناصر في الهلال أمام الترجي

من هم أخطر لاعبي الهلال أمام الترجي التونسي في ربع نهائي مونديال الأندية؟

يستعد فريق نادي الهلال السعودي، لانطلاقته الأولى في كأس العالم للأندية، عندما يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي المونديال، مساء السبت.

الهلال يسعى لتحقيق انطلاقة قوية له في كأس العالم للأندية، عندما يواجه منافس شرس بحكم الترجي "بطل إفريقيا"، والذي يمتلك خبرة في البطولة.

ولكن يعول الهلال على لاعبيه أصحاب الإمكانيات العالية، لقيادة الفريق لتحقيق انتصار في أول مبارياته ضمن منافسات مونديال الأندية.

وبالرغم من أن الهلال يدخل مباراة الترجي التونسي منقوصًا أحد أهم لاعبين، وهما الفرنسي بافيتيمبي جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، إلا وأنه يمتلك بدائل جيدة ولاعبين على مستوى عالي.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أخطر 5 لاعبي في الهلال، قبل المواجهة المنتظرة أمام الترجي التونسي..

عمر خربين

أفضل لاعب في آسيا، وهداف بطولة دوري أبطال آسيا عام 2017، واحد من أخطر المهاجمين على المستوى العربي، يمتلك إمكانيات رائعة، تجعله واحدًا من أخطر لاعبي الهلال.

شارك هذا الموسم مع الهلال في 7 مباريات محلية، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه، ليعد واحدًا من أخطر اللاعبين حاليًا.

سالم الدوسري

ساهم بشكل كبير جدًا في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم مع الهلال، حيث قدم مستويات قوية للغاية، واستطاع أن يفرض نفسه على التشكيل الأساسي.

شارك الدوسري مع الهلال بدوري أبطال آسيا في 10 مباريات، سجل فيها 3 أهداف منهم هدف في النهائي، وصنع هدفين لزملائه.

أندريه كاريلو

الجناح البيروفي الخطير، واحد من أهم العناصر التي يعتمد عليها الهلال بشكل أساسي، حيث يتميز بالسرعة والقوة والمهارة، وساهم بشكل كبير في تأهل الهلال لمونديال الأندية.

سجل هدف في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد، وصنع آخر في مباراة الإياب، كما يقدم مستويات طيبة مع الزعيم في المباريات المحلية.

كارلوس إدواردو

هداف الدوري السعودي، ويقدم اللاعب البرازيلي أفضل مستوى له منذ قدومه لصفوف الهلال محليًا، ومشاركته أمام الترجي أصبحت لا بديل عنها، في ظل إصابة جيوفينكو.

لعب هذا الموسم مع الهلال في 11 مباراة محلية بواقع 9 في الدوري سجل فيهم 8 أهداف، ومباراتين في كأس الملك سجل هدفين.

علي البليهي

بالرغم من أنه مدافع، إلا أنه له دور هجومي مهم، خاصة في الكرات الثابتة، حيث يعتمد عليه المدرب الروماني بشكل كبير في الركلات الركنية أو الثابتة خارج منطقة الجزاء.

يمتاز البليهي بالقوة البدنية، والتي يستخدمها أفضل استخدام، شارك في جميع مباريات الهلال بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، بواقع 14 مباراة، سجل 3 أهداف.