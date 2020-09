جوميس: بعد الدوري والآسيوية ,, كأس الملك يلوح في الأفق

حرص الفرنسي، بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على توجيه رسالة مهمة لجماهير ناديه، قبل استئناف الفريق مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

جوميس نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورتين له، أثناء وجوده بجوار كرسي أبيض اللون، يحمل قميصه رقم 18.

وعلق جوميس على الصورتين قائلًا: "هذا الكرسي رمزًا للتفاني والعمل الجاد الذي أقدمه لنادي الهلال".

وتابع: "لا أستطيع أن أعبر عن قوة شعوري عندما أجلس على هذا الكرسي".

This chair is a symbol of my dedication to the club and hard work.



I cannot express the strength of my feelings when I settle in.



After winning the MBS’League and the Asia’Champions league, the King’ is on the horizon.



Glory is blue and always will be.#TheLionKing 👑💙🇸🇦 pic.twitter.com/vQCQbPfbSI