جوميس: نعتذر عن خسارة فلامنجو ونستعد لحصد برونزية المونديال

هل يحقق الهلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية؟

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير فريقه، قبل مباراة مونتيري المكسيكي.

الهلال يستعد لمواجهة مونتيري مساء يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

جوميس قال خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "سناب شات": "الهلال أفضل فريق في آسيا حاليًا، نعتذر لكم عما حدث في مباراة فلامنجو، هذه الجماهير وهذا النادي هما الأفضل".

المهاجم الفرنسي تابع: "سنعود للتدريبات، استعدادًا لمباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وشكرًا لكم على كل شيء، ولا تنسوا أن المجد دائمًا أزرق".

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ويلعب الهلال مباراة تحديد المركز الثالث، بعد خسارة مباراة نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالرغم من تقديم مستوى قوي في المباراة.

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، في لقاء ربع النهائي، أحرزه الفرنسي جوميس.

وشارك الزعيم في كأس العالم للأندية، بصفته بطل آسيا، بعد التتويج ببطولة دوري الأبطال، على حساب أوراوا ريد الياباني.