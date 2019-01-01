جوميس: مبروك للجزائر، فخور بالسنغال

نجم الهلال يُواسي منتخب السنغال بعد خسارة اللقب القاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل نجم الهلال بافيتيمبي جوميس التفاعل مع بطولة كأس أمم أفريقيا ومشوار بلاده السغنال في البطولة.

وقدم المهاجم الفرنسي صاحب الأصول السنغالية التهنئة لمنتخب الجزائر بالفوز باللقب القاري يوم أمس، بعد انتصاره على أسود التيرانجا بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في مصر.

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وكتب جوميس على تويتر مهنئًا فريقه على مشوارهم في البطولة "أنا سعيد بمشوار أسود التيرانجا في كأس أمم أفريقيا، كل التحية لهم، لقد جعلتمونا فخورين. مبروك لثعالب الصحراء هذا الفوز".

ويتواجد جوميس حاليًا مع فريقه السعودي في النمسا حيث يُقيم النادي معسكرًا تدريبيًا استعدادًا للموسم القادم الذي سيبدأ بمواجهة أهلي جدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الأسبوع الأول من أغسطس القادم.