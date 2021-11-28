"جوميس المُسن .. أصبح غير قادر على التهديف"

انتقد الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة فريقه الهلال أمام أبها، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأتيحت أمام جوميس فرصة خطيرة جدًا خلال مباراة الهلال وأبها، حيث انفرد بحارس مرمى أبها عبد العالي المحمدي، ولكن ادعى السقوط لكي يحصل على ركلة جزاء، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، أثبتت عدم صحتها ليحصل اللاعب التونسي على كارت أصفر.

الحناكي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ينتقد فيها مستوى جوميس خلال مباراة الهلال وأبها الأخيرة.

وجاء نص تغريدة الحناكي كالآتي: "جوميس المُسن، غير قادر على الانفراد وتجاوز الحارس"، بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه خلال مباراة أبها.

قوميز المُسن

غير قادر على الإنفراد

وتجاوز الحارس — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) November 28, 2021

وتعادل نادي الهلال أمام نظيره أبها بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، بختام الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 20 في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي من 10 مباريات، خلف الاتحاد المتصدر بـ26 نقطة من 12 مباراة، والشباب وضمك صاحبي المركز الثاني والثالث بـ25 نقطة من 13 مواجهة.