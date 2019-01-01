جوميس: أوراوا كان منافسًا قويًا وسعيد باللعب في اليابان

المهاجم الفرنسي يتحدث عن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال، على أن فريق أوراوا الياباني، فريق جيد جدًا، وكان منافسًا قويًا على لقب دوري أبطال آسيا.

جوميس قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "أوراوا فريق جيد جدًا، وظهر بشكل قوي جدًا في مباراة الذهاب والإياب، هو فريق منظم جدًا، وأنا متفاجئ لمواجهة فريق منظم بهذه الطريقة".

المهاجم الفرنسي تابع: "أنا سعيد جدًا باللعب هنا في اليابان، حيث الجماهير والملعب والأجواء الرائعة، وكانت مواجهة صعبة للغاية",

بافيتيمبي واصل: "أنا متفاجئ من الكرة اليابانية وقوتها، والاستقبال الجيد، والشعب الياباني مهذب جدًا وطيب".

مهاجم الهلال أردف: "أوراوا واجهنا بقوة وبشراسة هجومية، وكان من الممكن أن يتسبب لنا في بعض المشكلات، ونعرف جيدًا أن الفريق لا يمر بفترة جيدة حاليًا بالدوري، وقد يكون السبب هو التركيز في دوري أبطال آسيا".

واستطرد قائلًا: "بالطبع تولي لوشيسكو تدريب الهلال هو إضافة لنا كلاعبين، والزعيم يمتلك لاعبين رائعين، استطاعوا أن يصلوا إلى النهائي والتتويج باللقب"

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي.