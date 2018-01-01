لاعب مانشستر يونايتد الشاب: جماهير أولد ترافورد أصابتني بالصمم

الحياة عادت لمعقل الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أنخيل جوميز، لاعب مانشستر يونايتد الشاب، سعادته بالاستقبال الذي حظى به في "أولد ترافورد" في لقاء هدرسفيلد مساء الأربعاء.

وشارك جوميز كبديل في الدقيقة 80 لخوان ماتا في اللقاء الثالث فقط له بقميص مانشستر يونايتد لصاحب الثمانية عشر عاماً.

وقال جوميز للموقع الرسمي للنادي: "من الجيد دائماً المشاركة، خصوصاً عندما تكون شاباً وتتبع خطوات لاعبين كبار". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأضاف: "أن أشارك والجماهير تحييني هكذا أمر كبير لي، أُصبت بالصمم ولم أكن أسمع شيئاً وقتها، ولكن بعد ذلك أصبح الأمر أكثر راحة".

وواصل: "اللاعبون ساعدوني وتحدثوا معي ومن هنا أصبح الأمر أسهل، هذه البداية، سولشار قال لي تمتع بوقتك في الملعب وكانت تجربة رائعة".

وختم: "سولشار أسطورة هنا والجماهير تسانده لماضيه، هو يساعدني كثيراً ويعلمني الكثير وهو أمر عظيم".

وانتصر يونايتد على ضيفه هدرسفيلد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.