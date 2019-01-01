جوميز بعد رباعية نوريتش: لم نُقلل من الخصم، والقادم أفضل

وهل يضمن مكانه في تشكيلة كلوب الأساسية؟

بالرغم من فوز ليفربول على ضيفه نوريتش سيتي بنتيجة 4-1 في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد، إلا أن مدافع الريدز جو جوميز، يعتقد أن فريقه لم يحصد الثلاث نقاط بسهولة.

وقال جوميز في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة "لم نقلل من شأن المنافس على الإطلاق، بل كنا نعلم أنهم سيأتون إلى هنا لتقديم هذا النوع من كرة القدم، لذا حذرنا المدرب من ذلك، إلا أنهم تفوقوا علينا في بعض الأوقات".

وعن النتيجة والبداية المثالية في رحلة البحث عن أول لقب بريميرليج بنظامه ومسماه الجديدين، قال "الأمر المحبط الوحيد أننا استقبلنا هدفًا، لكننا سنتعلم منه وسنواصل المضي قدمًا".

وختم بالإشارة إلى صعوبة المنافسة على مكان في تشكيلة يورجن كلوب الأساسية، بقوله "لم يتحدث عن الخيار الأول (في الدفاع)، نحن جميعًا نلعب من أجل مكان في التشكيلة الأساسية، ولا أحد يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية".

إصابة أليسون لا تبدو هينة 🤦‍♂️ pic.twitter.com/tfRxv6J7iY — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019

الجدير بالذكر أن مباراة ليفربول المقبلة ستكون ضد تشيلسي مساء الأربعاء لهذا الأسبوع لتحديد هوية بطل كأس السوبر الأوروبية، بعدها سيواجه ساوثامبتون في عقر داره "سانت ماري" في الأسبوع الثاني للبريميرليج.