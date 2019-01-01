جوميز: أُجبرت على الرحيل من جلطة سراي وأريد العودة له

الفرنسي يتحدث عن تفاصيل رحيله عن جلطة سراي للانضمام إلى الهلال السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الفرنسي بافيتيمبي جوميز؛ مهاجم الهلال السعودي، عن تفاصيل رحيله عن ناديه السابق جلطة سراي التركي، مؤكدًا أنه يتمنى العودة له مرة أخرى يومًا ما.

صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم إلى الزعيم السعودي قادمًا من النادي التركي في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2019-2020.

وجهاً لوجه - بافيتيمبي جوميز وعمر السومة

وقال جوميز، في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "سأعود إلى جلطة سراي في المستقبل، رأيت الكثير من الحب هنا، حتى أنه كان أكثر مما أتوقع، كنت المهاجم الذي يحتاج هذا الدعم، وشعر أننا لا يمكن أن نقهر في وجود هذا الجمهور العظيم، وعندما أنهى الهلال إجراءات التعاقد معي، كنت أتمنى أن أعود لجلطة سراي مرة أخرى ولو لفترة قصيرة، لكنني في حالة جيدة".

وأضاف: "مشكلتي مع النادي كانت بسبب المشكلات في تركيا بسبب الليرة التركية، لذلك تواصل معي مجلس إدارة جلطة سراي، كان عليّ أن أتخذ قرارًا، وخياري الأول كان البقاء مع الفريق، لأنني بإسطنبول وفي جلطة سراي تمكنت من تحقيق أرقام قياسية في عمر الـ33".

واختتم: "كنت أريد البقاء دائمًا في جلطة سراي، لكن الإدارة قررت عدم تمديد عقدي".

كانت صحيفة "الصباح" التركية قد كشفت عن جلسة بين الفرنسي ومسؤولي فنربخشه التركي، للتفاوض حول عودته مرة أخرى للدوري التركي، مؤكدة أن اللاعب يرغب في العودة إلى تركيا. (طالع التفاصيل)

وقضى جوميز موسم وحيد في جلطة سراي، سجل خلاله 32 هدفًا في 42 مباراة، وصنع ستة آخرين.

ابن الـ33 عامًا يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري السعودي بالموسم الجاري برصيد 12 هدفًا، سجلهم خلال 15 مباراة.