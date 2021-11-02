جول 50 عاد ولكن ليس كما تعرفوه.

قائمة أفضل 50 لاعبًا ولاعبة شهدت تغييراً مثيراً، في الماضي كان الفائزون يتم تحديدهم عبر خبراء من 42 نسخة، هذا العام أنتم القراء من سيحدد من يتصدر القائمة.

كيف سيحدث الأمر؟

قمنا بعمل قائمتين قصيرتين بأفضل 50 لاعبًا ولاعبة يمكن الإطلاع عليهما عبر تطبيق جول أو عبر الروابط المقبلة.

ميسي، رونالدو، وصلاح في قائمة جول 50 2021 للرجال

بوتياس، جراهام هانسن، ومييديما ضمن قائمة جول 50 2021 للسيدات

لن يكون الأمر مجرد التصويت على لاعبك المفضل، ولكن عوضاً عن ذلك ستواجه مجموعة من المواجهات العشوائية المختارة.

هل كان ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو في 2021؟ هل يجب على أليكسا بوتياس أن تتفوق على كارولين جراهام هانسن؟ الأمر متروك لك.

فقط اضغط على الصورة للتصويت، وإذا كنت بحاجة للمساعدة يمكنك قلب البطاقة لمعرفة المزيد عن إنجازات اللاعب في العام المنصرم.

هناك قرابة 2450 مواجهة في قائمتي الرجال والسيدات، واللاعبون الأكثر تتويجاً سيفوزوا بجائزة جول 50 2021.

الأمر لا يمكن أن يكون أسهل، لذا قم بالتصويت! ليست قائمتنا ولكن قائمتك الشخصية.

التصويت بدأ اليوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر ويستمر لمدة أسبوعين، وينتهي في تمام الخامسة مساء الثلاثاء الموافق الـ 16 من الشهر الجاري بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم إعلان نتائج التصويت في اليوم التالي لغلقه، الأربعاء الموافق الـ 17 من نوفمبر وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة أيضًا.

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